Das rasant alternde Japan will mit einem Staatshaushalt in Rekordhöhe die steigenden Sozialausgaben sowie den massiven Ausbau der Verteidigungskapazitäten finanzieren. Das Kabinett von Ministerpräsident Fumio Kishida verabschiedete einen Haushaltsentwurf für das am 1. April beginnende Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 114,4 Billionen Yen, das entspricht 815 Milliarden Euro.