Die Intervention war vor diesen Hintergründen an den Märkten schon seit Längerem erwartet worden. Zum einen hatten mehrere ranghohe Regierungsmitglieder den Eingriff in den vergangenen Wochen angedeutet. Zum anderen näherte sich der Wechselkurs mit rund 145 Yen je Dollar dem Niveau, an dem Japan letztmalig direkt den Yen gestützt hatte. Dies war zu Zeiten der schweren Asienkrise 1998 gewesen, die den Yen ebenfalls erheblich unter Druck gesetzt hatte.

Nach diesem Eingriff hatte Japan zwar einige Male am Markt interveniert. Allerdings nicht, um den Yen zu stützen, sondern um ihn nicht zu stark werden zu lassen.