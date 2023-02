Die Äußerung, mit der Yusuke Narita Kultstatus erlangt hat, soll bereits Ende 2021 gefallen sein. Aufgefallen sein soll sie aber erst vor wenigen Wochen. In einer Talkshow sagte der aus Japan stammende Yale-Professor nach Angaben der »New York Times « in Anspielung auf das historische Seppuku-Freitodritual der Samurai: »Ich habe das Gefühl, dass die einzige Lösung ziemlich klar ist. Ist es am Ende nicht Massenselbstmord und Massen-Seppuku älterer Menschen?«