Die Lernintensität sei höher als in weniger wohlhabenden Ländern, heißt es. In Ländern mit mittlerem Einkommen seien die Bildungsanforderungen »tendenziell gering«, Jugendliche erlebten dort »ein hohes Maß an Wohlbefinden«.

Aus den Ergebnissen lässt sich allerdings nicht schließen, dass Jugendliche in armen Staaten am glücklichsten sind. Denn Länder mit niedriger Wirtschaftskraft tauchen in der Studie gar nicht auf, da es von ihnen keine Daten gibt. Es wurden lediglich Länder mit mittleren und hohen Einkommen verglichen.

»Erwachsene haben in Deutschland eine höhere Lebenszufriedenheit als erwartet«, sagte Studienautor Rudolf der »FAZ«. Das gelte jedoch nicht für deutsche Jugendliche. Interessant seien auch die extrem unglücklichen Jugendlichen in der Türkei und Großbritannien. Rudolf bezeichnet diese als »politische Ausreißer« im Jahre 2018. Der Brexit in Großbritannien beziehungsweise der zunehmende Autoritarismus in der Türkei hätten sich negativ auf die Befindlichkeiten der dort lebenden Jugendlichen ausgewirkt.