Die Stimmung bei Kleinstunternehmen und Soloselbständigen ist im Oktober erneut deutlich gesunken, die Existenzsorgen werden deutlich größer. Der entsprechende Geschäftsklimaindex fiel auf minus 25,0 Punkte nach minus 20,9 Zählern im September, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. »Die konjunkturelle Abkühlung macht den Soloselbständigen und Kleinstunternehmen besonders zu schaffen«, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. »Die Existenzsorgen nehmen merklich zu.« Ihr wirtschaftliches Fortbestehen sehen demnach gegenwärtig 19,5 Prozent der Firmen in diesem Bereich bedroht. Dies ist deutlich mehr als die 7,5 Prozent in der Gesamtwirtschaft.