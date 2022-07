Jeffrey Brian Straubel Tesla-Mitgründer hilft Volkswagen bei der E-Offensive

In den Recyclingfabriken in Nevada sollen dann mehr als 95 Prozent der in den Altbatterien eingesetzten Metalle wiederverwendet werden. Um Transportwege und den damit verbundenen CO 2 -Ausstoß zu senken, sollen die recycelten Rohstoffe in den USA verbleiben, zu neuen Batteriezellen verarbeitet werden und direkt vor Ort in neuen E-Autos landen.

Die Idee dahinter: Die Batterie macht heute 20 bis 30 Prozent der Gesamtkosten eines E-Autos aus. Redwood verspricht nun, E-Autos durch geringere Material- und Transportkosten deutlich günstiger zu machen.