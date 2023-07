Im Vorfeld eines für den 23. Oktober anberaumten Prozesses wollen die US-Jungferninseln von einem Richter feststellen lassen, dass JPMorgan an Epsteins Machenschaften beteiligt war und die Strafverfolgung behindert hat. Die Klageschrift enthält viele neue Details über das angebliche Verhalten der in New York ansässigen Bank, darunter Zahlungen in Höhe von mehr als 25 Millionen Dollar an Epsteins Mitarbeiterin Ghislaine Maxwell und Hunderttausende von Dollar an Epsteins Opfer.