Noch am Samstag hatte sich US-Präsident Joe Biden fotografieren lassen, wie er den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman per Fistbump begrüßt. Als er am Abend ins Flugzeug in die Heimat stieg, waren die Resultate mager. So will Biden, dass Saudi-Arabien durch die Erhöhung seiner Fördermengen den Ölpreis senkt. Das Land signalisierte lediglich , dass dies begrenzt möglich sei.