Das Rauchen ist in der Schweiz nach wie vor relativ weit verbreitet. 9500 Menschen sterben in dem Land mit rund 8,7 Millionen Einwohnern den Behörden zufolge jedes Jahr vorzeitig an den Folgen des Tabakkonsums. Der Anteil (0,11 Prozent) ist damit ähnlich so hoch wie in Deutschland mit 83 Millionen Einwohnern: Hierzulande sterben laut Robert-Koch-Institut Schätzungen zufolge jährlich 100.000 bis 140.000 Menschen (0,12-0,14 Prozent) vorzeitig an Erkrankungen, die auf das Rauchen zurückzuführen sind.