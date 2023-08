Als Indiz dafür führt die Anzeige des NDR ihrerseits eine eidesstattliche Versicherung an. Die betroffene Frau hatte sie abgegeben, damit stünde Aussage gegen Aussage. Zudem aber habe sie »der Redaktion von ›Reschke Fernsehen‹ Kopien des gesamten Chatverlaufs zwischen ihr und dem Beschuldigten ab dem Jahr 2017 (auch zur Vorlage in rechtlichen Auseinandersetzungen) überlassen, dessen Inhalt ihre Angaben bestätigt«, wie es in der Anzeige heißt.

Reichelts Anwalt Ben Irle sagt: Der Umstand, dass sich die eidesstattliche Versicherung von Reichelt und die der Frauen widersprächen, lege nicht »den Verdacht nahe, dass Herr Reichelt die Unwahrheit sagt und eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben hat«, sondern vielmehr, dass die »vermeintlich Betroffenen Unwahrheiten behaupten und diese an Eides statt versichert haben.« Der NDR sei zudem »voreingenommen« weil bisher unterlegene Prozesspartei. Reichelt stehe »uneingeschränkt zu den von ihm erklärten eidesstattlichen Versicherungen, die ausschließlich wahre Angaben enthalten.«