Sie habe »die digitale Transformation des Journalismus des rbb« sowie dessen regionale Verankerung in Berlin und Brandenburg zum »Kern ihres Angebots« gemacht, schreibt Leopold. Sie sei überzeugt, dass dies »der richtige Weg in die Zukunft sei«. In den vergangenen Tagen habe sie aber verstanden, dass es im RBB gerade Fragen »mit größerer Priorität« gebe – nicht zuletzt bei einigen diese: »Wie bleibt am ehesten alles so, wie es ist?« Das sei, so Leopold, dem Sender wichtiger »als manches, das in die programmliche Gestaltung der Zukunft« weise.