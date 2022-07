Haushaltsentwurf 2023 Kabinett beschließt Rückkehr zur Schuldenbremse

Im Bundesfinanzministerium will man den Haushaltsentwurf auch als Signal an die Europäische Zentralbank verstanden wissen. Die EZB müsse bei ihrer Geldpolitik keine Rücksicht auf zu hohe Schulden in Deutschland nehmen. »Wir machen unsere Hausaufgaben, wir leisten unseren Beitrag zur Inflationsbekämpfung.«, sagte Lindner. Der Minister hatte zuletzt von der EZB rasche Maßnahmen eingefordert, um die hohe Inflation unter Kontrolle zu bringen. In Deutschland wird immer wieder kritisiert, dass die Notenbank eine zu stark auf hoch verschuldete Länder ausgerichtete Geldpolitik betreibe.