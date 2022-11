Eigentlich wollte die Regierung die nötigen Gesetzentwürfe diese Woche vorlegen und am Freitag beschließen. Das Wirtschaftsministerium stellte klar, das Kabinett wolle nun spätestens am 28. November einen Beschluss fassen. Das Gesetzespaket könne so dann noch im Dezember den Bundestag und den Bundesrat passieren.