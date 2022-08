Die »Razoni« hatte am Montag vergangener Woche mit rund 26.000 Tonnen Mais den ukrainischen Hafen Odessa in Richtung Libanon verlassen und hätte eigentlich am vergangenen Sonntag im libanesischen Hafen Tripoli anlegen sollen. Bereits Ende vergangener Woche deuteten sich Verzögerungen an. Zuletzt ankerte die »Razoni« nach Angaben der Ortungsseite »Marine Traffic« vor der Mittelmeerstadt Mersin in der Südtürkei.