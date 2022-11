Kaffeekartell Gericht verurteilt Rossmann zu Geldbuße von 20 Millionen Euro

Die neue Hauptverhandlung vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht war durch eine BGH-Entscheidung nötig geworden. Hier kam es nun zu einer Verständigung zwischen den Parteien, sodass sich das Gericht im Wesentlichen auf die Strafzumessung beschränken konnte.

Rossmann »nicht die treibende Kraft« im Kartell

Bei seiner Entscheidung für eine Geldbuße in Höhe von 20 Millionen Euro habe das Gericht neben der inzwischen mehr als zwölfjährigen Verfahrensdauer auch berücksichtigt, dass Rossmann nicht die treibende Kraft hinter und im Kartell gewesen sei, sagte die Gerichtssprecherin. Im Vergleich mit anderen kartellbeteiligten Handelsunternehmen komme Rossmann auch nur eine weniger gewichtige Marktbedeutung im deutschen Kaffeeabsatz an die Endverbraucher zu. Das Bußgeld liege deshalb im unteren Bereich des in Betracht kommenden Rahmens.