Lindner sprach mit Bezug darauf von einem »bisweilen klassenkämpferischen Ton« in der Debatte. »Die Gegner nehmen die Mitte der Gesellschaft in Geiselhaft, weil sie die IT-Spezialistin, den Herzchirurg und den Unternehmer am liebsten belasten wollen«, sagte er dem »Handelsblatt«. Von der von ihm geplanten Änderung des Tarifverlaufs bei der Einkommensteuer würden »kleine und mittlere Einkommen relativ am stärksten« profitieren, sagte er.

Durch eine Umsetzung seiner Pläne erwartet Lindner Einnahmeausfälle allein für den Bund im Umfang eines hohen ein- oder niedrigen zweistelligen Milliardenbetrages. »Im Haushaltsentwurf 2023 habe ich für diese Maßnahme Vorsorge getroffen«, sagte der Minister.