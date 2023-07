Bislang kommt auch ein großer Teil der Gewinne der deutschen Autokonzerne aus China; die Einnahmen sind wichtig, um die teure Transformation in Richtung Elektromobilität zu finanzieren.

Xpeng wurde 2014 in Guangzhou gegründet und von Beginn an von Technologiekonzernen wie Alibaba und Foxconn unterstützt. Nach vier Jahren stellte die Firma ihr erstes Elektroauto vor, 2020 ging Xpeng an die New Yorker Börse. Mittlerweile verkauft der chinesische Hersteller auch Autos in Norwegen und will in weitere europäische Länder expandieren.