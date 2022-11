Für viele kleine Banken wäre die Gründung von Zweigstellen zudem zu teuer. Insgesamt haben gegenwärtig 56 Schweizer Finanzhäuser die Erlaubnis der Bafin, in Deutschland grenzüberschreitend Kunden zu betreuen.

Reform könnte ab 2025 gelten

Innerhalb der EU-Gremien haben sich viele noch keine eigene Meinung zum Vorschlag der Kommission gebildet. Als Nicht-EU-Mitglied kann die Schweiz zwar nicht mitbestimmen, mit Lobbying bei Mitgliedern und Abgeordneten versucht das Land aber trotzdem, das Blatt zu wenden.

So können sich die Schweizer Banken immer noch Hoffnung machen, dass etwa nur das Einlagengeschäft, nicht aber die Vermögensverwaltung einer Niederlassungspflicht unterstellt wird. Am Schluss muss sich die Kommission mit dem Ministerrat und dem Parlament einigen. »Alle politischen Entscheidungsträger sind willens, das Dossier so schnell wie möglich zu schließen und arbeiten daran, dass es zu einer Veröffentlichung der finalen Entwürfe Mitte 2023 kommen wird«, so eine mit der Situation vertraute Person aus einem EU-Land. In Kraft treten würde die Reform dann 2025.