Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) forderte Lauterbach erneut auf, seine Reformpläne zu überarbeiten. »Alles andere ist verfassungswidrig.« Die Länder müssten selbst entscheiden können, welche Versorgung wo stattfindet, sagte er dem »Redaktionsnetzwerk Deutschland«. Es dürfe nicht dazu kommen, dass am »grünen Tisch in der Berliner Blase« über die Krankenhäuser vor Ort entschieden werde. »Ich sehe gerade in Flächenländern wie Bayern die wohnortnahe Versorgung durch die aktuellen Vorschläge der Reform gefährdet«, warnte er.