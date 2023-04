Auch Kohlekraftwerke mit Abscheide-Vorrichtung sollen vom Netz

Auch wenn kein Ausstieg für das Jahr 2030 vereinbart wurde, wollen die G7 Kohlekraftwerke schneller abschalten. Selbst dann, wenn Kraftwerke über sogenannte Abscheide-Einrichtungen verfügen, die das CO₂ nicht direkt in die Atmosphäre ausstoßen, sondern verflüssigen und speichern.

Investitionen in Erdgas-Kraftwerke und Terminals sollen dagegen weiterhin möglich sein, um die Energieversorgung zu sichern. Besonders das Gastgeberland Japan ist auf Erdgas-Importe angewiesen. Es will darauf in den nächsten zehn bis 15 Jahren noch nicht verzichten. Zugleich hat das Land an seinen Küsten großes Potenzial für Offshore-Windenergie, das noch kaum genutzt wird.