Das Landgericht gab der »Ostsee-Zeitung« in einem Punkt aber auch recht: Dabei ging es um die Anzahl der Journalisten, die für das Ukraine-Projekt arbeiteten. Der Eindruck, es seien weniger als 24 gewesen, sei nicht zwingend. Der ukrainische Gesprächspartner der Zeitung habe lediglich gesagt, so viele Mitarbeiter mit festen Verträgen habe es nicht gegeben. »Katapult« greift diesen Punkt in seinem Bericht über den Gerichtsentscheid nicht auf.