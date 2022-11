Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hält einen großflächigen Stromausfall im Winter für »äußerst unwahrscheinlich«. Damit stellt die Behörde am Sonntag Aussagen von BBK-Chef Ralph Tiesler klar. Dieser hatte in der »Welt am Sonntag« gewarnt: »Wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter Blackouts geben wird.« Er bezog dies auf eine »regional und zeitlich begrenzte Unterbrechung der Stromversorgung«. Eine BBK-Sprecherin erklärte dazu, Tiesler habe sich auf ein solches Szenario bezogen, »um die grundsätzliche Bedeutung von Vorsorgemaßnahmen hervorzuheben«.