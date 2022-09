Harte Kritik aus der Belegschaft

Unter den Mitarbeiterin und Mitarbeiterinnen ist man über diese Vorgangsweise mehr als verärgert. Nicht nur habe man über die Medien von der möglichen Kandidatin erfahren müssen – man habe sich auch noch in eine »selbstgewählte Alternativlosigkeit« begeben.

»Wir bezweifeln, dass das gewählte Verfahren ohne echte Auswahl für die Rundfunkräte geeignet ist, das Vertrauen der Belegschaft in die Interimsintendantin zu fördern«, schreibt Dagmar Bednarek, selbst Mitglied der vierköpfigen Findungskommission und Vorsitzende der Freienvertretung in einer Stellungnahme. Das Agieren des WDR-Intendanten Tom Buhrow sei in der rbb-Belegschaft mit großer Skepsis wahrgenommen worden. »Allein der Eindruck, mit Frau Vernau werde eine Statthalterin des WDR eingesetzt, wäre eine erhebliche Bürde«. Darüberhinaus gebe es Zweifel, ob die Interimsintendantin ihre Schlüsselrolle auch im Interesse der rbb-Belegschaft ausüben wird.