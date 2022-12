Bankman-Fried, der tags zuvor auf den Bahamas verhaftet wurde, senkte seinen Kopf und umarmte seine Eltern, nachdem der Richter die Sicherheitsleistung mit der Begründung abgelehnt hatte. Begründung: Es bestehe »große« Fluchtgefahr. Bankman-Fried werde den Prozessbeginn am 8. Februar in einer Justizvollzugsanstalt des Inselstaates abwarten, wo er zunächst in der medizinischen Abteilung untergebracht werden solle. Dem 30-Jährigen drohen im Falle einer Verurteilung in allen acht Anklagepunkten bis zu 115 Jahren Haft.