Kayne-West-Schuhe Adidas gibt weitere Yeezy-Restposten zum Verkauf frei

Der neue Adidas-Chef Björn Gulden hatte sich entschlossen, diese zumindest zum Teil doch noch zu verkaufen und aus dem Erlös einen »signifikanten Betrag« an Organisationen zu spenden, die unter anderem gegen Rassismus und Antisemitismus kämpfen. Wie viel der Konzern konkret abgeben will, ist aber nicht bekannt. Den versandten Yeezy-Schuhen sollen nun in Nordamerika blaue quadratische Anstecknadeln der Foundation to Combat Antisemitism (FCAS) beigelegt werden.