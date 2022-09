Das Areal am Brandenburger Tor mit Imbissbuden, Bühne und Leinwänden für die Übertragung der Spiele hat bei früheren WM-Turnieren oft Hunderttausende von Fans angezogen. Im WM-Sommer 2006, als Deutschland Gastgeber war, kamen binnen vier Wochen rund neun Millionen. Zuletzt gab es im Juli 2018 eine WM-Fanmeile am Brandenburger Tor.

Die Eröffnungsfeier für die Fußball-WM in Katar und das Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeber und Ecuador ist für den 20. November geplant. Das Finale ist für den 18. Dezember vorgesehen. Die FIFA hatte 2015 entschieden, die WM in den Winter zu verlegen. In Katar herrschen in den traditionellen WM-Monaten Juni und Juli Temperaturen um die 40 Grad. Das Emirat steht wegen Menschenrechtsverletzungen und dem Umgang mit ausländischen Arbeitern stark in der Kritik.