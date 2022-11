Die amerikanische Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) hat mit einer Werbebotschaft in Deutschland für Empörung gesorgt. Am 9. November – dem Jahrestag der nationalsozialistischen Reichspogromnacht von 1938 – verschickte der Konzern eine Nachricht an seine App-Nutzer, die mit dem Titel »Gedenktag an die Reichspogromnacht« überschrieben war. Darin lud KFC seine Kundinnen und Kunden dazu ein, sich »zarten Cheese zum knusprigen Chicken« zu gönnen. Wenig später entschuldigte sich der Konzern ebenfalls via App für die »inkorrekte« und »nicht angemessene« Nachricht.