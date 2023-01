KfW-Analyse Deutschland steht vor »Ära des schrumpfenden Wohlstands«

Die staatliche Förderbank KfW warnt vor einer wirtschaftlichen Zeitenwende in Deutschland. Das Fundament für weiteres Wohlstandswachstum bröckele, berichtete die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« vorab unter Berufung auf eine KfW-Analyse. Der Rückgang des Fachkräfteangebots sowie die schwache Produktivitätsentwicklung in den Unternehmen sei bedrohlich. Wenn sich daran nicht ändere, träte Deutschland noch in diesem Jahrzehnt in eine »Ära anhaltend stagnierenden, womöglich schleichend schrumpfenden Wohlstands« ein. Es seien zunehmende Konflikte um eine Verteilung und eine verstärkte Konkurrenz um die Nutzung von knappen Ressourcen zu erwarten.