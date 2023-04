So dürfte vor allem die straffere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) mit ihren kräftigen Zinserhöhungen die volle Bremswirkung erst in diesem Jahr entfalten. Auch Reallohnverluste der Verbraucher, wenn also die Preise stärker steigen als die Löhne, belasteten das Geschäft. Allerdings verbessern sich aktuell auch die Aussichten auf eine sinkende Inflationsrate (lesen Sie mehr dazu hier).