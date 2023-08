Das KI-Experiment der Versicherungen Wenn Herr Kaiser plötzlich ein Chatbot ist

Allianz und Co. investieren Milliarden in künstliche Intelligenz. Sie soll mit Kunden sprechen, Kosten sparen – und sogar Schäden vermeiden. Doch Verbraucherschützer warnen: Die Privatsphäre sei in Gefahr.