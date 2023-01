Viele junge Erwachsene betroffen

Den Anstieg führen die Experten auf Fluchtbewegungen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zurück. Den Betroffenen und ihren Familien stehen seit Juni vergangenen Jahres Hartz-IV-Leistungen zu. In diesem Monat stieg laut Stiftung die Zahl der unter 18-Jährigen, die entsprechende staatliche Zahlungen in Anspruch genommen haben, auf rund 1,9 Millionen an.

Ein oftmals unterschätztes Armutsproblem gibt es nach Einschätzung der Bertelsmann-Experten aber auch in der Altersgruppe der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren. In dieser sei das Armutsrisiko sogar höher als in jeder anderen Altersgruppe und liege laut Untersuchung bei 25,5 Prozent. Mithin sei jeder vierte junge Mensch in Deutschland von Armut bedroht.