Der Arbeitsaufwand der Sozialbürokratie würde also noch steigen. Auch, weil das erklärte Ziel der Bundesregierung, die Kindergrundsicherung voll automatisiert zu berechnen und auszuzahlen, aufgrund der Komplexität »derzeit illusorisch«, erscheine. Nicht zuletzt, weil »auch Daten benötigt werden, die bei anderen Behörden gar nicht vorliegen, schon gar nicht in der zeitlichen Dringlichkeit«, die erforderlich sei, wenn es um die Existenzsicherung gehe, heißt es in dem Brief.

Die Familienkassen könnten angesichts des Fachkräftemangels für die zusätzlichen Aufgaben nicht genug neues Personal finden. Wenn dann Jobcenter-Beschäftigte die Personallücken bei den Familienkassen schließen müssten, drohe »eine sozialpolitische und verwaltungsökonomische Katastrophe«.