Der Deutsche Gewerkschaftsbund forderte die Ampelkoalition und besonders den Finanzminister zur Umsetzung der Pläne auf. DGB-Vize Anja Piel sagte dem RND: »Finanzminister Lindner darf einer Einigung nicht länger im Weg stehen.« Sie fügte hinzu: »Aber nicht allein die FDP, sondern auch die übrigen Koalitionspartner mit Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich an der Spitze sind dafür verantwortlich, dass jetzt aus einem guten Plan ein gutes Gesetz wird, eines, das für alle Kinder mehr Chancen schafft.«

In der Finanzplanung für das Jahr 2025, in dem die Kindergrundsicherung starten soll, sind momentan zwei Milliarden Euro als »Platzhalter« vorgemerkt. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ging im ARD-Sommerinterview am Sonntag aber fest davon aus, dass es mehr als zwei Milliarden Euro sein werden.