In den Gremien der Arbeitgeber waren nach Angaben von VKA-Geschäftsführer Wolfgang Spree bis zuletzt besonders die zusätzlichen freien Tage umstritten. »Sie werden zu einer reduzierten Präsenz in den Einrichtungen führen und im schlechtesten Fall zusätzliche Schließtage in den Kindertagesstätten nach sich ziehen«, mahnte Spree am Montag.

Im nächsten Schritt werden die Vertragsparteien zu den sogenannten Redaktionsverhandlungen zusammenkommen, um die Detailfragen zu klären und das neue Tarifergebnis in die Verträge aufzunehmen.