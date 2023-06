Geywitz sagte den Funke-Zeitungen, binnen eines dreiviertel Jahres hätten in sechs großen Städten in mehr als 450 Fällen Wohnhäuser nicht gesichert werden können. Sie berief sich auf eine Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Wäre das von Geywitz geplante Gesetz bereits in Kraft, hätten die Kommunen in diesen Fällen demnach die Möglichkeit gehabt, die Wohnhäuser zu erwerben.