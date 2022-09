Zwar seien die deutschen Gasspeicher fast voll, doch für die Bundesnetzagentur ist das kein Grund zur Entwarnung: Wichtig sei nicht nur die Gesamtbilanz über alle Speicher, sondern der Füllstand der Speicher in der jeweiligen Region, sagte eine Sprecherin der Behörde dem SPIEGEL . »Das Gas muss über die entsprechende Infrastruktur in die jeweiligen Verbraucherstellen transportiert werden«. So sei es möglich, dass es in einer bestimmten Region zu einer Gasmangellage komme, während der Rest Deutschlands vollständig mit Erdgas versorgt werden könne. Auf dem Gasmarkt sorgen derzeit außerdem die mutmaßlichen Anschläge auf die Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 für Verunsicherung.