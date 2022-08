Wie klimaneutral lässt sich ein Großkonzert veranstalten? So die Leitfrage des Experiments. Die Antwort darauf suchen Tim Janßen und Nora Griefahn, die Gründer von Cradle to Cradle NGO (C2C) . Ihr Verein stützt sich auf die gleichnamige Wirtschaftstheorie aus den Neunzigerjahren. Cradle to Cradle, zu Deutsch »von der Wiege zur Wiege«, strebt nach einer Kreislauf- statt linearen Wirtschaft. Jedes Verbrauchsprodukt muss demnach biologisch abbaubar sein. Gebrauchsprodukte wie etwa Haushaltsmaschinen sollen so konzipiert sein, dass sie haltbar sind und sich wiederverwerten lassen. Weniger verzichten müssen, dafür die Produkte von vornherein nachhaltig herstellen – so die Idee des Vereins.