So lobte sie den Plan, dass die Bahn durch eine Umlenkung der Lkw-Maut mehr Geld bekommen soll. »Den Ausbau der Schiene über eine Lkw-Maut zu finanzieren, ist eine gute Idee«, sagte Grimm.

Grimm sieht negative Aspekte abgeräumt

Auch am Klimaschutzgesetz haben die Parteispitzen Änderungen vereinbar: Die sogenannten Sektorziele bleiben zwar erhalten, gehen aber auf in einer Gesamtrechnung. Künftig soll es also möglich sein, Zielverfehlungen in einem Sektor in einem anderen auszugleichen. Umweltschützer kritisieren dies scharf. Denn die Gefahr besteht, dass sich einzelne Minister angesichts der Gesamtrechnung noch stärker davor drücken, in ihren Bereichen CO₂ einzusparen. Ökonomin Grimm lobt den Beschluss dennoch. »Die Reform des Klimaschutzgesetzes mit Blick auf die zeitliche und intersektorale Flexibilität ist ebenfalls eine gute Sache – sofern die Emissionsreduktionsziele eingehalten werden«, sagte sie.