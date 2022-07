Geldhäuser im Euroraum müssen sich noch viel stärker auf die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels vorbereiten. Zu diesem Ergebnis kommt ein Klimastresstest der Europäischen Zentralbank (EZB), deren Ergebnisse am Freitag veröffentlicht wurden. »Banken im Euroraum müssen ihre Bemühungen zur Messung und Steuerung des Klimarisikos dringend verstärken, die aktuellen Datenlücken schließen und gute Praktiken übernehmen, die bereits in der Branche vorhanden sind«, erklärte EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria. An dem Klimastresstest, dem bislang ersten der EZB, nahmen insgesamt 104 Banken teil. 41 Institute wurden in speziellen Negativszenarien getestet.