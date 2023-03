Studien dieser Art gab es bereits in der Vergangenheit. So kam ein Papier des Deloitte Economics Institute im Oktober 2021 zu dem Schluss, dass bis zum Jahr 2070 Kosten von 730 Milliarden Euro auf die deutsche Wirtschaft als Folge des Klimawandels zukommen könnten.

Auch Folgekosten wurden mitberechnet

Während in der Regel bei der Berechnung von Folgeschäden des Klimawandels vor allem Zerstörungen etwa durch Überflutungen berücksichtigt werden, nimmt das aktuelle vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebene Papier dem »Handelsblatt« zufolge auch Schäden über reine Wiederaufbaukosten hinaus in den Blick. So berücksichtigten die Autoren etwa zusätzliche Belastungen durch eingeschränkte Produktionsmöglichkeiten oder unterbrochene Lieferketten.