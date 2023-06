Geht es nach der Butter-Werbung, sind die irischen Kühe die glücklichsten der Welt. Doch weil die Tiere zum Klimawandel beitragen, dürfte das Schicksal eines großen Teils von ihnen wohl ungewisser denn je sein. Um die Klimaziele des EU-Mitglieds zu erreichen, könnten – so lautet ein Vorschlag des Landwirtschaftsministeriums in Dublin – in den kommenden drei Jahren fast 200.000 Kühe getötet werden. Die 18.000 irischen Milchbauern fühlen sich überrollt.