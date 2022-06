Knappes Angebot Preise für Wohnimmobilien steigen um 12,0 Prozent

Die Preise für deutsche Wohnimmobilien sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres erneut kräftig gestiegen. Sie erhöhten sich von Januar bis März um durchschnittlich 12,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. »Damit lag die Steigerungsrate des Häuserpreisindex zum vierten Mal in Folge über 10 Prozent«, hieß es erläuternd. Ende 2021 hatte das Plus bei 12,2 Prozent gelegen.