Nach dem Tod ihrer Eltern in Köln soll die Tochter von der früheren Vermieterin nun die Kaution zurückbekommen – und zwar Aktien im Wert von rund 115.000 Euro. Die Vermieterin könne sie nicht mit den einst als Mietsicherheit hinterlegten 800 Mark abspeisen, entschied das Amtsgericht Köln in einem nun bekannt gegebenen Urteil. Gegenteilige Vereinbarungen im Mietvertrag seien nichtig. (Az: 203 C 199/21)