Kohlensäuremangel Bayerns Wirtschaftsminister will CO₂ aus Zementwerken für Brauereien nutzen

»Wenn das so weitergeht in den nächsten Wochen, dann spitzt sich die Lage zu«, warnte Bielenstein. Dann seien weitere Produktionsrückgänge in der Getränkewirtschaft zu erwarten. Ob einzelne Hersteller die Produktion einstellen müssten, lasse sich nicht vorhersagen. »Aber wir sind extrem besorgt, und einige der Mineralbrunnen sind sehr verunsichert«, sagte Bielenstein: »So eine Situation haben wir noch nie gehabt.«