Brüssel sollte den Kurswechsel begrüßen

Die Erkenntnis hat die politische Stimmung auf der Insel bereits verändert. Eine deutliche Mehrheit der Wählerinnen und Wähler hält den Brexit mittlerweile für einen Fehler, und auch in den Parteien gewinnen jene an Boden, die nicht jedes Abkommen mit der EU für einen Pakt mit dem Teufel halten. Labour-Chef Keir Starmer hat die Annäherung an Brüssel zum Teil seines Programms erklärt. Premier Sunak selbst liebäugele mit dem Schweizer Modell, so hieß es vor einigen Wochen, also einer vertraglichen Kopplung seines Landes an Zollunion und Binnenmarkt. Zwar ließ der Parteichef entsprechende Berichte umgehend dementieren, nachdem die Brexitfanatiker seiner Partei erwartungsgemäß in Schnappatmung verfallen waren. Doch der Ton ist gesetzt. Galt ein sogenannter Soft Brexit noch vor Kurzem als Häresie, geht es vielen Konservativen inzwischen nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie einer neuen Entspannungspolitik.