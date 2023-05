Die Wärmepläne der Kommunen sollen eine wichtige Orientierung für Bürgerinnen und Bürger sein, weil sie so erfahren, ob ihr Haus bald an ein Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen wird - oder sie ihre Heizung absehbar auf eine Wärmepumpe umrüsten sollten. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sieht schon jetzt Übergangsfristen vor: Geht ein fossiles Heizungsgerät kaputt, haben Besitzer drei Jahre Zeit, ihr Gerät auszutauschen. Die Frist wird auf zehn Jahre verlängert, wenn in dieser Zeit der Anschluss des Gebäudes an ein Fernwärmenetz vorgesehen ist. Gelingt die kommunale Wärmeplanung, werden also weniger Menschen auf eine Wärmepumpe umstellen müssen.