Mithilfe von statistischen Methoden versuchten die Forscher, die verschiedenen Fälle möglichst vergleichbar zu machen – und auch zu prüfen, ob nicht ganz andere Gründe zu den negativen Reaktionen der Analysten führten. So beachteten die Wissenschaftler etwa die in den Telefonkonferenzen verkündeten Quartalszahlen im Vergleich zu dem, was die Analystinnen zuvor erwartet hatten. Auch die Firmengröße, die allgemeine Stimmung bei der Telefonkonferenz oder Tendenzen einzelner Führungskräfte, offener oder intransparenter zu kommunizieren, flossen in die Analyse ein. Sie beobachteten, dass das Herumlavieren oder Verweigern von Antworten auch unter Berücksichtigung dieser Aspekte einen Unterschied machte.