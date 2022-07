Konjunktur Deutsche Wirtschaft stagniert im zweiten Quartal

Zugleich hat sich die Stimmung in den Unternehmen deutlich verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima, für das etwa 9000 Unternehmen ihre gegenwärtige Geschäftslage und die Erwartungen für die nächsten sechs Monate beurteilen, sank im Juli auf den niedrigsten Stand seit gut zwei Jahren. »Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession«, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. »Hohe Energiepreise und drohende Gasknappheit belasten die Konjunktur.«

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer geht sogar davon aus, dass sich die deutsche Wirtschaft bereits in einem Abschwung befinden dürfte. Wie schlimm es am Ende komme, liege vor allem in den Händen von Russlands Präsident Wladimir Putin. »Käme es zu einem kompletten Stopp der Gaslieferungen, wäre eine tiefe Rezession unvermeidlich.« Das bedeutet, dass die deutsche Wirtschaft nicht mehr wachsen, sondern schrumpfen würde.