Konjunktur Globale Nachfrageschwäche bremst deutsche Exporteure

Die deutschen Exporteure sind angesichts der schwachen Weltkonjunktur durchwachsen in die zweite Jahreshälfte gestartet. Ihre Ausfuhren fielen im Juli um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 130,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Zuvor waren sie drei Monate in Folge gestiegen, wenn auch zuletzt nur leicht um 0,2 Prozent. Ökonomen hatten mit einem kräftigeren Rückgang von 1,5 Prozent gerechnet.