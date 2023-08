Grimms Kollege von der Universität Düsseldorf, Jens Südekum, spricht sich ebenfalls für einen Industriestrompreis aus und fordert eine Erweiterung des Empfängerkreises. Der Strompreis sei für Investitionsentscheidungen zentral, sagte er in einem Interview mit der »Wirtschaftswoche«. Wenn sich die Unternehmen darauf verlassen könnten, dass der Strompreis nicht über sechs Cent gehe, dann würden sie ihre Investition auch in Deutschland tätigen. »Und dabei geht es nicht darum, dass nur BASF & Co Geld bekommen.« Es gebe zahlreiche Industriezweige, die noch mit fossilen Energien operierten, die sich aber elektrifizieren wollten und müssten.